قوقل تشدد سياسات إعلانات العملات المشفرة في المملكة المتحدة

أعلنت شركة قوقل عن تحديث جديد لسياسات إعلانات العملات المشفرة، يتطلب من شركات العملات المشفرة ومقدمي المحافظ الرقمية التسجيل لدى هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة قبل الترويج لخدماتهم.

ومع ذلك، فإن إعلانات محافظ الأجهزة، المخصصة فقط لتخزين المفاتيح الخاصة، معفاة من شرط التسجيل طالما أنها لا تقدم خدمات التداول أو التبادل.

يتعين على جميع المعلنين الحصول على شهادة من قوقل والالتزام بالقوانين المحلية في الأسواق المستهدفة، مع دخول التحديث حيز التنفيذ في 15 يناير عالميا.

مرت سياسة “قوقل” للإعلانات المتعلقة بالعملات المشفرة بعدة مراحل.

في عام 2018، تم حظر جميع الإعلانات بسبب مخاوف الاحتيال.

في 2021، خُففت القيود للسماح بالإعلانات من الجهات المنظمة.

التغيير الأحدث جاء بعد اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة، حيث سمحت قوقل بالإعلان عن هذه الصناديق بدءا من 29 يناير.

وقد تزامن هذا التطور مع موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 10 يناير على تداول صناديق الاستثمار المتداولة، مما يعكس تحول كبير في سوق العملات الرقمية المشفرة.

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