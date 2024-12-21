شركة التيثر تستثمر في منصة مشاركة الفيديو “Rumble”: التفاصيل

أعلنت شركة التيثر، المصدرة للعملات الرقمية المستقرة، عن استثمار بقيمة 775 مليون دولار في منصة مشاركة الفيديو “Rumble”.

كجزء من الصفقة، ستشتري التيثر أكثر من 103 مليون سهم من أسهم الفئة A العادية لشركة “Rumble” بسعر 7.50 دولار للسهم.

ستخصص “Rumble” مبلغ 250 مليون دولار لدعم مبادرات النمو، بينما ستُستخدم الأموال المتبقية لعرض عطاء ذاتي يشمل شراء ما يصل إلى 70 مليون سهم من أسهمها.

ورغم هذا الاستثمار الكبير، سيحتفظ الرئيس التنفيذي للشركة، “كريس بافلوفسكي”، بحصته المسيطرة.

شهدت أسهم Rumble ارتفاع كبير بنسبة 35% بعد الإعلان، لتصل إلى 9.80 دولار في تداول ما بعد السوق، مقارنة بسعر إغلاقها البالغ 7.18 دولار يوم الجمعة.

أكد “بافلوفسكي” أن هذا التعاون مع شركة التيثر يعكس تقارب في القيم المشتركة مثل حرية التعبير، مشيرا إلى أن ضخ 250 مليون دولار سيدعم نمو الشركة ويوفر سيولة للمساهمين.

من جانبه، أبرز “باولو أردوينو” الرئيس التنفيذي لشركة التيثر، أن الشراكة ترتكز على قيم مشتركة مثل اللامركزية والاستقلالية، مع وجود خطط لتعزيز علاقة إعلانية بين الشركتين وتقديم حلول دفع مشفرة وسحابية على المنصة.

أثار هذا الإعلان تكهنات حول استخدام USDT كوسيلة للإكراميات والمدفوعات، مما يشير إلى تحول “Rumble” نحو المدفوعات المشفرة.

يأتي هذا الاستثمار في أعقاب إعلان “Rumble” عن تخصيص ما يصل إلى 20 مليون دولار من خزانتها لعملة البيتكوين، مما يعكس التزام الشركة المتزايد بالعملات المشفرة.

ومن المتوقع إتمام صفقة التيثر في الربع الأول من عام 2025، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية.

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