عملة البيتكوين تستعيد توازنها والعملات الرقمية البديلة تستعيد بعض من عافيتها!

شهد سعر البيتكوين انتعاش ملحوظ بعد سلسلة من الانخفاضات، حيث سجل ارتفاع تجاوز 99 ألف دولار اليوم.

تزامن ذلك مع عودة العملات الرقمية البديلة إلى المنطقة الخضراء، لتحقق هذه العملات الرقمية البديلة مكاسب يومية بعضها بنسب مكونة من رقمين ويأتي ذلك بعد تراجع حاد في السوق.

أداء البيتكوين:

استهلت عملة البيتكوين أسبوعها بتعاف قوي، حيث ارتفع السعر من 101 ألف دولار إلى أكثر من 108 آلاف دولار، لتسجل العملة أعلى مستوى تاريخي لها.

إلا أن السوق شهد انعطاف غير متوقع بعد إعلان الولايات المتحدة عن خفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى هبوط البيتكوين إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة أسابيع عند 92 ألف دولار يوم الجمعة.

نجحت عملة البيتكوين في إيقاف التراجع واستعادة التوازن، حيث بلغ سعر البيتكوين اليوم 99 ألف دولار قبل أن يستقر السعر فوق مستوى 97 ألف دولار، مع ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.95 تريليون دولار ووصول الهيمنة إلى ما نسبته 54.6%.

تعافي سوق العملات الرقمية البديلة:

تضررت العملات الرقمية البديلة بشدة أثناء انهيار السوق، لكنها شهدت انتعاش ملحوظ في الساعات القليلة الماضية.

ارتفع سعر الإيثيريوم إلى 3400 دولار بزيادة يومية قدرها 7%، بينما استعادت عملة الريبل مستوى 2.25 دولار بعد الانخفاض إلى أقل من 2 دولار.

كما سجلت عملات مثل BNB وSOL وTRX وHBAR مكاسب بين 5-6%، بينما قفزت عملات مثل DOGE وADA وAVAX وLINK وSHIB وTON وDOT بنسب مزدوجة.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة من 3.4 تريليون دولار إلى 3.56 تريليون دولار، مما يعكس موجة التعافي القوية في السوق.

اقرأ أيضا:

اليابان تعلن عن إصلاحات ضريبية جديدة تمهد الطريق لتنظيم أفضل للعملات المشفرة

صناديق ETF البيتكوين تسجل رقم قياسي في حجم التدفقات الخارجة مع اهتزاز سوق الكريبتو!

