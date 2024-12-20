اليابان تعلن عن إصلاحات ضريبية جديدة تمهد الطريق لتنظيم أفضل للعملات المشفرة

في تقرير صحفي نشرته منصة Coinpost اليابانية التي تعد واحدة من المنصات الاعلامية الرائدة في سوق الكريبتو في اليابان مفاده:

في إطار التحديثات المتعلقة بالإصلاح الضريبي لعام 2025 في اليابان، تم الإعلان عن إدراج مراجعة نظام الضرائب المرتبطة بالأصول الرقمية والمشفرة ضمن مخطط الإصلاح الضريبي الذي أعده الحزب الليبرالي الديمقراطي.

يمثل هذا الإجراء خطوة كبيرة نحو إصلاح النظام الضريبي الحالي، الذي يفرض معدلات تصل إلى 55% على الأرباح من الأصول المشفرة باعتبارها دخل متنوع، مما أدى إلى قلق بشأن هجرة الكفاءات والشركات الناشئة، وتأثيره السلبي على قطاع الويب 3 في البلاد.

إصلاحات مرتقبة في الضرائب على سوق العملات المشفرة الياباني:

ينص المخطط على النظر في ضرائب منفصلة على أرباح العملات الرقمية المشفرة، بحيث تكون مشابهة لتلك المطبقة على الأسهم المدرجة، مع ضمان الشفافية وحماية المستثمرين.

كما يتوقع أن تشمل الإصلاحات تسهيل إجراءات تجميع الأرباح والخسائر بين العملات المشفرة، مما سيعزز تنافسية اليابان على الساحة العالمية.

قدم النائب “تاكويا هيراي”، رئيس المكتب الرقمي للحزب اقتراح عاجل إلى وكالة الخدمات المالية لتعزيز الإطار التنظيمي المرتبط بالأصول المشفرة، مع التركيز على النقاط التالية:

تطبيق ضرائب منفصلة على أرباح وخسائر الأصول المشفرة. تطوير أنظمة تنظيمية لتحفيز الاستثمار الآمن. تحسين الأمن السيبراني لتعزيز دور الأصول المشفرة في الاقتصاد الوطني.

أكد وزير المالية موافقته على هذا النهج، ومن المتوقع أن تبدأ الجهات المعنية، مثل وكالة الخدمات المالية، بوضع التفاصيل التنفيذية قريبا.

إدراج الضرائب المتعلقة بالأصول المشفرة في المخطط يمهد الطريق لإدخال نظام ضريبي أكثر عدالة، يتضمن معدلات ضريبية تصل إلى 20% فقط على الأرباح، مع نظام يسمح بترحيل الخسائر.

هذا يمثل تقدما كبير بعد سنوات من تجاهل الإصلاحات المقترحة.

إلى جانب القضايا المرتبطة بالأصول المشفرة، تضمن المخطط زيادة حد الخصم الضريبي من 1.03 مليون ين إلى 1.23 مليون ين، مع وعود بمزيد من الرفع إلى 1.78 مليون ين في المستقبل.

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