صناديق ETF البيتكوين تسجل رقم قياسي في حجم التدفقات الخارجة مع اهتزاز سوق الكريبتو!

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بالولايات المتحدة الأمريكية أكبر تدفقات خارجة يومية على الإطلاق، حيث غادر نحو 672 مليون دولار هذه الصناديق يوم الخميس وسط عمليات بيع واسعة في سوق العملات المشفرة عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

تصدر صندوق شركة “Fidelity” والذي يحمل الرمز (FBTC) هذه الخسائر بتدفقات خارجة بلغت 208.5 مليون دولار، فيما سجل صندوق “Bitcoin Mini Trust” التابع لـ “Grayscale” انخفاض قياسي بـ 188 مليون دولار.

خسرت صناديق “ARKB” و”GBTC” من “ARK Invest” و”Grayscale” ما يقرب من 108 مليون دولار و88 مليون دولار على التوالي، بينما شهدت صناديق “Bitwise” و”Invesco” و”Valkyrie” تدفقات خارجة مجتمعة بقيمة 80 مليون دولار.

في المقابل، حافظ صندوق “بلاك روك” (IBIT) على استقرار التدفقات اليومية، بينما كان صندوق (BTCW) الوحيد الذي جذب استثمارات جديدة بقيمة 2 مليون دولار.

تراجع سعر البيتكوين إلى أقل من 96,000 دولار، مسجلا انخفاضا بنسبة 4% خلال 24 ساعة، في حين بلغت تصفية السوق 1 مليار دولار.

جاءت هذه التحركات في أعقاب تصريحات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار إلى خفض محدود لأسعار الفائدة في المستقبل.

ورغم ذلك، يظل مؤشر الخوف والجشع عند مستوى 62، مما يعكس استمرار حالة الجشع بين المستثمرين حتى مع النزول الحالي في قيمة العملات الرقمية.

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