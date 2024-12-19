شركة تعدين العملات الرقمية “Hut 8” تعزز احتياطيها من البيتكوين إلى أكثر من مليار دولار

رفعت شركة “Hut 8″، الرائدة في قطاع تعدين البيتكوين بأمريكا الشمالية، احتياطيها من البيتكوين إلى 10,096 عملة، بقيمة تتجاوز مليار دولار، بعد شراء المزيد من البيتكوين بقيمة 100 مليون دولار.

استحوذت الشركة على 990 بيتكوين إضافي بمتوسط سعر 101,710 دولار لكل عملة.

تم بناء احتياطي الشركة من خلال مزيج من الإنتاج منخفض التكلفة وعمليات شراء استراتيجية، مع متوسط تكلفة استحواذ قدرها 24,484 دولار لكل واحد بيتكوين.

صرح الرئيس التنفيذي “آشر جينوت” أن الاحتياطي يشكل ركيزة أساسية لاستراتيجية الخزانة، حيث يتيح للشركة تمويل مشاريعها وتحسين ميزانيتها العامة.

بالتوازي مع توسيع الاحتياطي، أعلنت شركة “Hut 8” عن:

برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتمويل تطوير البنية التحتية للطاقة والرقمنة.

خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 250 مليون دولار لإعادة شراء 4.68 مليون سهم وتعزيز قيمة المساهمين.

كما أكدت الشركة أن احتياطي البيتكوين سيدعم ترقيات آليات التعدين وتوسيع موارد الطاقة.

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