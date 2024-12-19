كوريا الشمالية مسؤولة عن 61% من عمليات سرقة العملات المشفرة في 2024: التفاصيل هنا

شهد عام 2024 ارتفاع قياسي في عمليات سرقة العملات الرقمية المشفرة، حيث بلغ إجمالي الأموال المسروقة 2.2 مليار دولار، واستحوذ قراصنة كوريا الشمالية على 61% منها، بما يعادل 1.34 مليار دولار، وفقا لتقرير “Chainalysis”.

تضاعفت قيمة الأموال المسروقة بواسطة قراصنة كوريا الشمالية بنسبة 102.88% مقارنة بعام 2023، إذ انتقلوا من 660.5 مليون دولار إلى 1.34 مليار دولار عبر 47 هجوم رئيسي.

تركزت هذه السرقات على هجمات واسعة النطاق بقيمة 50 إلى 100 مليون دولار، مع عدد متزايد من العمليات التي تجاوزت حاجز 100 مليون دولار.

استخدم القراصنة أدوات متقدمة، مثل الهندسة الاجتماعية، والبرامج الضارة، والتسلل إلى شبكات شركات الويب 3 والعمل عن بُعد باستخدام هويات مزيفة.

من أبرز حالات الاتهام كانت تلك الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية لـ14 شخص من كوريا الشمالية بسرقة معلومات حساسة، محققين أرباح غير مشروعة بلغت 88 مليون دولار.

إلا أنه ورغم تصاعد الهجمات في النصف الأول من العام، مع سرقة 1.58 مليار دولار بحلول يوليو، انخفضت وتيرة السرقات بنسبة 53.73% في النصف الثاني.

قد يعكس هذا تحولا في أولويات كوريا الشمالية نحو تعزيز تحالفاتها مع روسيا وتحويل الموارد لدعم الصراع في أوكرانيا.

بينما تظهر البيانات انخفاض عام، يظل خطر الهجمات المرتبطة بمواسم العطلات قائم، مما قد يغير التقديرات النهائية لعام 2024.

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