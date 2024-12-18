انخفاض كبير في أسعار العملة الرقمية PENGU ورموز NFT من “Pudgy Penguins”: التفاصيل

تعرضت عملة PENGU الرقمية الجديدة التابعة لمجموعة “Pudgy Penguins” لهبوط حاد في قيمتها بعد يوم واحد من إطلاقها.

وفقا لبيانات “CoinGecko”، انخفض سعر العملة بنسبة 57.8% خلال 24 ساعة، ليصل السعر إلى 0.02892 دولار.

شهد إطلاق العملة في 17 ديسمبر توزيع 62.8 مليار PENGU على حاملي NFT المؤهلين وأعضاء الفريق.

وعلى الرغم من الارتفاع الأولي الذي دفع العملة إلى قائمة أعلى 100 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، إلا أنها سرعان ما فقدت أكثر من 60% من قيمتها، حيث انخفضت من 0.06845 دولار إلى أدنى مستوى عند 0.027 دولار.

كما تراجعت أسعار مجموعة NFT الخاصة بـ “Pudgy Penguins” بشكل مشابه، حيث انخفض سعرها الأساسي بأكثر من 48% خلال يوم واحد، ليصل إلى 17.1 ETH (حوالي 64,450 دولار)، مقارنة بأعلى المستويات البالغة 36.33 ETH.

ورغم هذا الاتجاه السلبي، ارتفع نشاط التداول على المجموعة بنسبة 258%، مسجلا حجم مبيعات يومي بقيمة 21.7 مليون دولار، مع استغلال بعض المستثمرين الفرصة لشراء هذه الأصول بأسعار منخفضة.

تقلبات معهودة بعد عملية التوزيع المجاني:

الانخفاض الحاد في سعر PENGU ليس ظاهرة جديدة؛ إذ تشهد العملات الرقمية التي تُوزّع عبر الإيردروب عادة تقلبات مشابهة.

يشير المراقبون إلى أن العديد من المستفيدين يقومون ببيع أصولهم بسرعة، ما يؤدي إلى تذبذب كبير في الأسعار.

على سبيل المثال، تعرضت عملات ME وMOVE لنمط مشابه، حيث فقدت ME نحو 80% من قيمتها بعد عملية التوزيع المجاني.

بالرغم من الانخفاض لا تزال PENGU تتمتع بقيمة سوقية تقارب 2 مليار دولار، وتحتل المرتبة 78 بين أكبر العملات الرقمية.

حتى وقت كتابة التقرير، أظهرت العملة بعض التعافي، حيث ارتفعت بنسبة 10.5% عن أدنى مستوى لها.

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