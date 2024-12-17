إليكم تفاصيل إطلاق عملة "PENGU" على بينانس والايردروب الخاص بها

أعلنت “Pudgy Penguins”، ثاني أكبر مجموعة NFT من حيث القيمة السوقية، عن إطلاق العملة الرقمية PENGU اليوم، مع إدراجها للتداول الفوري على منصة بينانس.

أكدت بينانس أنها ستوفر أزواج تداول للعملة، تشمل USD وBNB وFDUSD وTRY.

تفاصيل التوزيع:

سيتم إطلاق PENGU بإجمالي إمداد يبلغ 88,888,888,888 عملة، مع تخصيص النسب التالية:

25.9 بالمئة لمجتمع Pudgy Penguins NFT.

24.12 بالمئة لمجتمعات NFT أخرى، مثل Azuki وBored Ape وDoodles.

17 بالمئة لفريق المشروع (مع فترة حظر لمدة عام واستحقاق على ثلاث سنوات).

12.35 بالمئة لمجموعات السيولة.

11.48 بالمئة لشركة Igloo Inc.

4 بالمئة للسلع العامة وتوسيع العلامة التجارية.

الايردروب وتداول ما قبل السوق:

أعلنت بينانس عن ايردروب لمستخدمي برنامج “HODLer Airdrops”.

في الوقت نفسه، تُظهر بيانات تداول ما قبل السوق أن PENGU يتم تداولها حاليا عند 0.05 دولار، ما يعطي العملة قيمة سوقية مخففة بالكامل تبلغ حوالي 4.4 مليار دولار.

هذا وترافق إطلاق العملة مع ارتفاع كبير في أسعار NFT الخاصة بـ “Pudgy Penguins”، حيث تجاوز السعر الأساسي 33 ETH (ما يزيد عن 133,000 دولار وفقا للسعر الحالي لـ ETH).

يُتوقع أن تجذب العملة الرقمية PENGU اهتمام واسع في سوق الكريبتو، خاصة مع الشعبية المتزايدة لـ “Pudgy Penguins” كأحد المشاريع البارزة في عالم NFT.

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