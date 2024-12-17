بينانس تعلن عن “Binance Alpha”: منصة مختصة في استكشاف مشاريع الكريبتو الناشئة!

بينانس تعلن عن منصة "Binance Alpha": منصة مختصة في استكشاف مشاريع الكريبتو الناشئة!

أعلنت بينانس عن إطلاق منصة “Binance Alpha”، وهي منصة مبتكرة تهدف إلى تسليط الضوء على مشاريع الكريبتو الناشئة في المراحل المبكرة والتي تحمل إمكانات نمو كبيرة ضمن النظام البيئي للويب 3 (Web3).

ما هي Binance Alpha؟

تعتبر منصة “Binance Alpha” مبادرة جديدة ضمن مبادرات بينانس، تهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية في عملية اختيار الرموز الرقمية قبل إدراجها على منصة بينانس للتداول.

تعمل المنصة كمصدر قيم للمستخدمين لاستكشاف المشاريع ذات الاهتمام المجتمعي القوي والتي تتماشى مع الاتجاهات الرئيسية في سوق العملات الرقمية.

ميزات Binance Alpha:

التركيز على الابتكار:

تسلط “Binance Alpha” الضوء على الرموز الرقمية التي تُظهر ديناميكية في سوق الويب 3. تتيح المنصة للمستخدمين فرصة الاطلاع على المشاريع التي قد تشكل مستقبل تقنية البلوكشين والعملات المشفرة. الوصول السريع للرموز الرقمية:

توفر “Binance Alpha” ميزة الشراء السريع للرموز مباشرة من محفظة بينانس، حيث تم تحسين العملية لتوفير تجربة سلسة تشمل: اختيار تلقائي للشبكة الأصلية ومبلغ التداول بناء على محتويات المحفظة.

ومبلغ التداول بناء على محتويات المحفظة. تعديل الانزلاق التلقائي لتحسين معدلات نجاح المعاملات. رؤية تعليمية:

تقدم المنصة معلومات معمقة حول مشاريع الكريبتو الناشئة، بما في ذلك حالات استخدامها، والسرديات التي تزيد من شعبيتها، وأهميتها في النظام البيئي للعملات الرقمية. اختيار الخبراء:

يتم اختيار الرموز الرقمية على “Binance Alpha” بعناية بناء على خبرة بينانس ورؤيتها الاستراتيجية. وعلى الرغم من عدم وجود ضمانات، قد تكون بعض الرموز الرقمية المعروضة مرشحة للإدراج مستقبلا في منصة التداول بينانس.

جدول الإطلاق:

يمكن للمستخدمين البدء باستكشاف Binance Alpha عبر محفظة بينانس اعتبارا من يوم غد 18 ديسمبر 2024.

سيتم الإعلان عن خمسة رموز رقمية يوميا في الفترة بين 18 و20 ديسمبر، مع إضافة رموز رقمية جديدة لاحقا.

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