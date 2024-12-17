شركة FTX تحدد موعد سريان التوزيعات الأولية لدائنيها

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حددت شركة FTX يوم 3 يناير 2025 موعد لبدء توزيع الدفعات الأولية للدائنين، ويأتي ذلك بعد موافقة المحكمة على خطة إعادة تنظيم الفصل 11.
ستبدأ المدفوعات خلال 60 يوم من هذا التاريخ، وتشمل مجموعات دائنين محددة وفقا للخطة.
ستدير “BitGo” و”Kraken” عملية التوزيع، مع إلزام الدائنين بتلبية متطلبات “KYC” والنماذج الضريبية عبر بوابة “FTX Debtors”، حيث سيُطلب منهم اختيار المنصة التي ستدير توزيعاتهم.
تتعهد الخطة بإعادة ما لا يقل عن 118٪ من قيمة المطالبات لـ 98٪ من الدائنين، مع تقدير الأموال المستردة بين 14.7 و16.5 مليار دولار.
تشير التوقعات إلى إعادة استثمار 2.4 مليار دولار في سوق العملات المشفرة، رغم أن المطالبات الكبيرة قد تستغرق حتى منتصف 2025 للحل الكامل.
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