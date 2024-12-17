إطلاق عملة الريبل المستقرة RLUSD: سك 66 مليون دولار قبل الإطلاق

أعلنت شركة الريبل عن جاهزية عملتها الرقمية المستقرة الجديدة RLUSD، التي تم سك منها ما يقرب من 66 مليون دولار قبل الإطلاق الرسمي في 17 ديسمبر.

وتشير بيانات “CryptoQuant” إلى أن غالبية العملات المستقرة RLUSD، بقيمة 52.9 مليون دولار، موجودة على شبكة الايثيريوم، بينما تم سك 13.3 مليون دولار فقط على شبكة الريبل (XRPL).

العملة المستقرة RLUSD، التي يتم وصفها بأنها مستقبل التمويل، مدعومة بالكامل بإيداعات بالدولار وسندات حكومية.

وستحظى بتدقيق شهري من طرف ثالث، كما أنها تدعم تعدد الشبكات، مع خطط للتوسع إلى شبكات أخرى.

تهدف العملة الرقمية RLUSD إلى تقديم حلول في المدفوعات المالية عبر الحدود، وتكامل DeFi، وربط العملات الورقية بالعملات المشفرة، في سوق العملات المستقرة البالغة قيمته أكثر من 200 مليار دولار.

تفاصيل إضافية:

حصلت RLUSD على موافقة NYDFS قبل الإطلاق.

أضاف المجلس الاستشاري لشركة إدارة العملة شخصيات بارزة، مثل “راغورام راجان” و”كينيث مونتجومري”.

تخطط الريبل للتنافس مع العملات المستقرة الكبرى مثل USDT وUSDC.

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