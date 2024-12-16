الريبل تحذر من مشاعر "الفومو" بشأن العملة المستقرة RLUSD

حذر “ديفيد شوارتز”، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة الريبل، من الانخراط في شراء عملة الريبل المستقرة RLUSD بدافع الخوف من تفويت الفرصة (مشاعر الفومو).

يأتي هذا التحذير بعد تقارير عن عرض RLUSD عند أسعار تصل إلى 1200 دولار لكل وحدة على منصة تداول “Xaman”، على الرغم من أن هدفها الأساسي هو التداول بسعر ثابت عند 1 دولار.

أكد “شوارتز” أن مثل هذه الارتفاعات السعرية مؤقتة، مشيرا إلى أنها تحدث بسبب الطلب المحدود في البداية.

ومع زيادة العرض واستقرار السوق، يُتوقع أن تعود العملة إلى قيمتها المقصودة البالغة 1 دولار.

وأضاف أن RLUSD صُممت للحفاظ على استقرار الأسعار، وليس لتحقيق مكاسب مضاربية.

إطلاق قريب:

من المقرر إطلاق RLUSD بعد الحصول على موافقة إدارة الخدمات المالية في نيويورك.

وتهدف الريبل من خلال هذه العملة إلى تعزيز التكامل بين التمويل التقليدي واللامركزي (DeFi)، ما يدعم البنية التحتية للدفع ويتيح حالات استخدام أوسع لشبكتها.

رغم هيمنة عمالقة السوق مثل USDT من التيثر وUSDC من Circle، ترى شركة الريبل فرصا كبيرة، خاصة مع توقع “شوارتز” أن سوق العملات المستقرة قد يتجاوز قيمته 2 تريليون دولار بحلول عام 2028.

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