شركة "Bitpanda" تحصل على موافقة مبدئية من VARA في الإمارات

أعلنت منصة الكريبتو الأوروبية “Bitpanda” عن حصولها على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في الإمارات العربية المتحدة، بعد أقل من ثمانية أشهر من تقديم الطلب.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع خارج أوروبا، حيث ستعمل لاحقا تحت اسم “Bitpanda Broker MENA DMCC” بمجرد الحصول على الترخيص الكامل.

أوضح “إريك ديموث”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، أن الإمارات، وبالأخص دبي، تمثل منصة إطلاق استراتيجية للتوسع الدولي، نظرا لموقعها كمركز عالمي للأصول الرقمية.

خطوات توسعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

أنشأت “Bitpanda” مكتبا في دبي بمركز DMCC للعملات المشفرة، واستثمرت في بناء فريق إقليمي وشراكات مع مؤسسات مالية.

كما أطلقت منتج جديد يدعى “Bitpanda Fusion”، يستهدف المتداولين النشطين، ويوفر سيولة عالية وأسعار تنافسية، مما يدعم خططها لتلبية احتياجات السوق الإقليمية.

صرح “فابيان راينيش”، المستشار العام للشركة، بأن الحصول على الموافقة المبدئية يعكس التزام “Bitpanda” بالامتثال والابتكار، بالإضافة إلى فعالية الإطار التنظيمي لهيئة VARA.

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