ارتفاع ملحوظ في عمليات البحث عن XRP على محرك البحث "Google"

وفقا لبيانات “Google Trends”، وصلت عمليات البحث عن مصطلح “العملة المشفرة XRP” إلى ذروة جديدة، متجاوزة ذروتها في عام 2017.

يُظهر مقياس “Google Trends” الاهتمام العام بمصطلح البحث على مقياس من 0 إلى 100، حيث يشير الرقم 100 إلى الذروة.

في ديسمبر، سجلت XRP ما مقداره 28 نقطة مقارنة بـ 22 نقطة فقط للايثيريوم (ETH)، فيما تصدرت البيتكوين (BTC) الاهتمام بـ 43 نقطة.

الارتفاع الأخير في اهتمام XRP مرتبط بأداء السعر الذي دفع سعر العملة إلى ما يقرب من 3 دولار، مما رفع القيمة السوقية للعملة إلى أكثر من 150 مليار دولار لفترة وجيزة، لتصبح ثالث أكبر عملة مشفرة في العالم.

لكن وعلى الرغم من الزيادة الهائلة في عمليات البحث، أظهرت البيانات تراجع سريع في الاهتمام بالعملة.

حيث انخفضت درجة البحث من 100 إلى 22 خلال شهر واحد فقط، مما يشير إلى أن الزخم كان مؤقتا، ومرتبط بارتفاع السعر.

حاليا، تُتداول XRP بالقرب من 2.40 دولار، بانخفاض 0.8% خلال 24 ساعة الماضية، ولا تزال أقل بنسبة 28.8% من أعلى مستوياتها التاريخية منذ ما يقرب من سبع سنوات.

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