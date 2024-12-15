اختراق حساب أحد المشاهير على X للترويج لعملة ميم

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تعرض الحساب الرسمي لنجم الراب “دريك” على منصة X للاختراق اليوم، حيث استخدم المخترقون الحساب للترويج لعملة ميم احتيالية تدعى “أنيتا”.
وأفاد محقق البلوكشين “ZachXBT” بأن المنشورات زعمت أن العملة الرقمية مرتبط بمنصة المقامرة “Stake”، التي تربطها شراكة طويلة الأمد بـ “دريك”.
تضمنت المنشورات عنوان عقد وشخصيات مرتبطة بالمشروع قبل أن يتم حذفها، مع تعليق الحساب الرسمي للمشروع بسرعة.
يأتي هذا الحادث وسط مزاعم ضد “دريك” من مؤثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يدعي خسارة 2 مليون دولار في استثمار لم يلتزم “دريك” وشخص آخر يُعرف باسم “Top5” بوعود تتعلق به.
اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمشاريع احتيالية أصبح أسلوب شائع بين مجرمي الإنترنت في مجال العملات المشفرة، حيث يستهدف هؤلاء الأفراد والعلامات التجارية الشهيرة.
في أكتوبر، استخدم المخترقون حساب “Andy Ayrey” للترويج لعملة رقمية مزيفة، محققين أرباح تصل إلى 600 مليون دولار.
وفي الأسبوع الماضي، تعرض حساب مؤسسة كاردانو للاختراق لنشر ادعاءات كاذبة عن دعوى قضائية وعملة رقمية احتيالية.
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