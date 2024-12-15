هل تعلم: ماهي أكبر منصة تداول العملات الرقمية باليورو على مستوى العالم؟ ليست بينانس!

تعتبر منصة بينانس أكبر منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة في العالم من حيث حجم التداول.

بينما ومن حيث تداول العملات المشفرة باليورو فإن منصة “Bitvavo” تأخذ هذه المرتبة.

مؤخرا أكدت “Bitvavo” مكانتها كأكبر منصة لتداول العملات المشفرة باليورو على مستوى العالم، وفقا لتقرير صادر عن “Kaiko” لعام 2024.

يشير التقرير إلى أن المنصة الهولندية تستحوذ على نصف حجم التداول العالمي المقوم باليورو، لتتفوق على منصات رئيسية كبيرة مثل “Kraken” و”كوين بيس” و “بينانس”.

تمثل “Bitvavo” حوالي 50% من سوق اليورو، وتوفر أكثر من 350 زوج للتداول بأعلى مستويات السيولة.

كما أضافت أكثر من 100 عملة رقمية جديد خلال العام، وهو رقم قياسي بين منصات التداول.

يعزو “مارك نوفيلستين” الرئيس التنفيذي، هذا النجاح إلى التزام المنصة بتقديم خدمات موثوقة ورسوم تنافسية، مشيرا إلى أن اللائحة الأوروبية MiCA المتوقع تنفيذها في 2025 ستعزز من ثقة المستهلك وتوسع السوق.

شهد تداول العملات المشفرة باليورو نمو ملحوظ، حيث تضاعفت أحجام التداول لتصل إلى 50 مليار يورو في نوفمبر، مع زيادة حصة زوج BTC-EUR من حجم تداول البيتكوين العالمي من 3.6% إلى 10%.

يعكس هذا النمو الوضوح التنظيمي المتزايد في أوروبا وتبني المؤسسات للبيتكوين، مما يعزز من جاذبية السوق الأوروبية للمستثمرين.

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