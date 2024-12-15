لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية تقاضي قسا من واشنطن بسبب مخطط بونزي للعملات المشفرة

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى مدنية ضد القس “فرانسييه أوباندو بينيلو” من “باسكو” ولاية “واشنطن”، متهمة إياه بإدارة مخطط بونزي احتيالي بقيمة 5.9 مليون دولار.

تستهدف الدعوى “بينيلو” والشركات المرتبطة به، وهي “Solanofi” و”Solano Partners Ltd” و”Solano Capital Investments”، التي زُعم أنها استخدمت لترويج المخطط.

التفاصيل:

بحسب الشكوى الصادرة في 10 ديسمبر، استهدف “بينيلو” 1515 فرد معظمهم من جماعته الناطقة بالإسبانية، مستغلا منصبه كقس موثوق.

زعم “بينيلو” أن منصة “Solanofi” توفر أرباح مضمونة تصل إلى 34.9٪ شهري من خلال تداول عالي الأداء، وعرض كشوف حسابات مزورة عبر منصة إلكترونية لإيهام المشاركين بشرعية المخطط.

كما شجع على تجنيد مستثمرين جدد عبر تقديم رسوم إحالة بنسبة 15٪.

لكن الحقيقة:

لم تكن هناك منصة تداول حقيقية أو عوائد استثمارية، وجرى استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح سابقة.

الأموال المختلسة استُخدمت للأغراض الشخصية للقس، بينما ظلت كيانات “Solanofi” وهمية وغير قادرة على تنفيذ أي نشاط حقيقي.

حاليا، تسعى اللجنة إلى تعويض الضحايا، واستعادة الأموال المختلسة، وفرض عقوبات مالية مدنية، وحظر دائم على “بينيلو” لمنعه من أي أنشطة تتعلق بالعملات المشفرة.

تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من المخططات الاحتيالية، ففي مارس الماضي، كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) عن مخطط بونزي بقيمة 300 مليون دولار استهدف اللاتينيين، بينما هناك قضايا أخرى في أغسطس تشمل مخططات احتيالية تجاوزت قيمتها 650 مليون دولار.

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