مسؤولون في شركة الكريبتو "IcomTech" يدفعون تعويضات مالية بسبب احتيال العملات المشفرة

أصدرت محكمة فيدرالية في كاليفورنيا حكما بإلزام خمسة أفراد من فريق “IcomTech” بدفع أكثر من 5 مليون دولار كتعويضات وغرامات.

يأتي هذا القرار بعد ثبوت احتيالهم على المستثمرين بمبلغ 8.4 مليون دولار خلال الفترة من 2018 إلى 2019.

سوقت شركة “IcomTech” لنفسها كمنصة للعملات المشفرة تقدم عوائد يومية تصل إلى 2.8٪، مدعية أن الأموال تُستخدم في تداول وتعدين العملات المشفرة عبر رمز خاص يُسمى “Icoms”.

ومع ذلك، كشف التحقيق أن الأموال استُخدمت للنفقات الشخصية مثل السلع الفاخرة والإجازات، دون أي دليل على الأنشطة المزعومة.

حُكم على “ديفيد كارمونا”، زعيم المخطط، وشريكه “ديفيد بريند” بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، بينما تلقى “ماركو أ. رويز أوتشوا” عقوبة بالسجن خمس سنوات.

وأُجبر متهمان آخران، “خوان أريلانو بارا” و”موسى فالديز”، على دفع غرامات وحُظر عليهما المشاركة في أي أنشطة خاضعة لتنظيم لجنة تداول السلع الآجلة.

بدأت لجنة تداول السلع الآجلة تحقيقاتها في عام 2023 بعد شكاوى من المستثمرين، مؤكدة أن القضية تمثل نمط شائع من الاحتيال بالعملات المشفرة يعتمد على وعود زائفة بعوائد ضخمة واستراتيجيات تسويق هرمية.

رغم مصادرة المحكمة أكثر من 1.2 مليون دولار من أصول المتهمين، لا يزال من غير المتوقع تعويض الضحايا عن خسائرهم بالكامل.

لذا نوصي المستخدمين دوما بضرورة الحيطة والحذر خاصة من تلك المشاريع التي تعد بعوائد مجزية في وقت قصير أو دائمة وبدون التعرض للخسارة.

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