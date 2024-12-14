شركة “BiT Global” تقاضي “كوين بيس” بسبب حذف عملة “wBTC” وإطلاق منافس جديد لها!

رفعت شركة “BiT Global”، التابعة لـ “جاستن صن” والتي تعد أحد المساهمين الرئيسيين في نظام البيتكوين المغلف (wBTC)، دعوى قضائية ضد منصة “كوين بيس”.

تأتي الدعوى بعد إعلان “كوين بيس” الشهر الماضي عن خطتها لإلغاء إدراج “wBTC” اعتبارا من 19 ديسمبر 2024، مستشهدة بمراجعة معايير الإدراج.

خلفية القضية:

عملة wBTC هي نسخة رمزية تمثل قيمة عملة واحدة من البيتكوين قائمة على الايثيريوم وشبكات بلوكشين أخرى تسمح وتسهل استعمال البيتكوين في عمليات الاقراض والتمويل اللامركزي، تقدر القيمة السوقية لعملة wBTC بأكثر من 13.4 مليار دولار.

منذ إطلاقها في عام 2019، كانت “BitGo” تدير وصاية المشروع، ولكن في صفقة جديدة، تولت “BiT Global Trust”، بالتعاون مع “BitGo”، إدارة ضمانات المشروع.

خطوة كوين بيس جاءت بعد إعلان “BitGo” عن شراكتها مع جاستن صن ونظام ترون البيئي، ما أثار قلق بعض مشاريع التمويل اللامركزي مثل “MakerDAO” و”Aave”، التي نظرت في إزالة wBTC كضمان، لكنها لم تنفذ ذلك.

اتهمت “BiT Global” منصة كوين بيس بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار والقوانين الفيدرالية بإلغاء إدراج “wBTC” وإطلاق عملة رقمية منافسة تحت اسم “cbBTC”.

العملة الجديدة التي أطلقتها كوين بيس على شبكة الايثيريوم وشبكتها L2 أصبحت الآن ثاني أكبر نسخة رمزية من البيتكوين، بقيمة سوقية تتجاوز 2 مليار دولار.

قال المحامي “كيفن كنيوبر”، الذي يمثل “BiT Global”:

إذا كان بإمكان منصة بحجم كوين بيس إزالة عملة مشفرة بينما تطلق منتج منافس، فهذا يشكل تهديد كبير لنزاهة السوق.

رد كوين بيس

أكد ممثل كوين بيس أن الشركة تقيّم دوريا الأصول المدرجة لضمان الالتزام بمعاييرها.

واعتبر قرار شطب wBTC جزءا من هذه السياسة.

ومع ذلك، انتقدت الدعوى القضائية قيام كوين بيس بإدراج عملات ميم كوين عديمة القيمة، بينما رفضت wBTC التي تُعتبر أصلا ذا قيمة حقيقية، وفقا لما جاء في الوثائق.

رغم هذه الخلافات، شهدت القيمة السوقية لـ wBTC نمو ملحوظ، حيث ارتفع من 8 مليار دولار في أغسطس إلى أكثر من 13.4 مليار دولار، ما يعكس زيادة الاهتمام بالمشروع.

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