عملة الريبل تستهدف 2.5 دولار والبيتكوين يحافظ على مستوى 100 ألف دولار

واصلت عملة البيتكوين تعزيز مكاسبها فوق مستوى 100 ألف دولار، حيث ارتفعت إلى 102,500 دولار صباح اليوم، مسجلة أعلى مستوى لها خلال تسعة أيام.

على الرغم من تراجعها الطفيف إلى أقل من 102,000 دولار حاليا، فإنها ما زالت مرتفعة بنسبة 1.5% خلال اليوم، مما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 2 تريليون دولار.

هل تسعى البيتكوين لتحقيق رقم قياسي جديد؟

بعد بداية أسبوع شهدت انخفاضات إلى 94,400 دولار مرتين، استقرت البيتكوين فوق مستوى 98,000 دولار الأربعاء واستعادت زخمها لتتجاوز 100 ألف دولار يوم الخميس.

ومع المكاسب الأخيرة المحققة، تظل هيمنة البيتكوين على السوق عند 52.5%، رغم انخفاضها من أعلى مستوى أسبوعي عند 53%.

بينما حققت العملات البديلة مكاسب متواضعة اليوم، برزت XRP وBNB كأكبر الرابحين.

ارتفعت عملة XRP بنسبة 6% لتصل إلى 2.5 دولار في وقت سابق، قبل أن تتراجع قليلا.

أما عملة بينانس فقد ارتفعت بنسبة 3% لتتداول فوق 725 دولار.

من بين العملات الرقمية الأخرى، استعادت الايثيريوم مستوى 3,900 دولار بزيادة 1%، بينما سجلت SOL وDOGE وADA وAVAX وSHIB مكاسب مشابهة.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى أكثر من 3.8 تريليون دولار، بعد زيادة بنسبة 1% خلال الساعات القليلة الماضية.

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