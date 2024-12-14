ناسداك تعلن إدراج ميكروستراتيجي في ناسداك 100: ما تأثير ذلك على سوق الكريبتو؟

أعلنت ناسداك عن انضمام كل من “ميكروستراتيجي” و”بالانتير تكنولوجيز” و”أكسون إنتربرايز” إلى مؤشر ناسداك 100 اعتبارا من 23 ديسمبر، ضمن إعادة تشكيلها السنوية.

ستحل هذه الشركات محل “إيلومينا” و”سوبر ميكرو كمبيوتر” و”موديرنا” في المؤشر، الذي يضم أبرز 100 شركة مدرجة في بورصة ناسداك.

تأثير الإدراج على “ميكروستراتيجي”:

مع قيمة سوقية تبلغ 102 مليار دولار (اعتبارا من 13 ديسمبر)، ستحتل “ميكروستراتيجي” المرتبة 40 في ناسداك 100.

هذا الإدراج سيجذب استثمارات كبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) التي تتبع المؤشر، بقيمة تُقدر بـ2.1 مليار دولار، وفقا لتقديرات بلومبرغ.

يُتوقع أن يعزز هذا التدفق سعر سهم الشركة، حيث رجح محللو “بيرنشتاين” وصوله إلى 600 دولار بعد الإدراج.

التأثير على سوق الكريبتو:

يُعد إدراج “ميكروستراتيجي” دفعة كبيرة لاستراتيجيتها الطموحة في سوق البيتكوين.

مع ارتفاع سعر السهم المتوقع، ستتمكن الشركة من تعزيز مرونتها المالية لتوسيع حيازاتها من البيتكوين، والتي تبلغ حاليا حوالي 423,650 بيتكوين بقيمة 42 مليار دولار.

هذا وأصبحت أسهم “ميكروستراتيجي” بمثابة وكيل غير مباشر للبيتكوين، مما يوفر للمستثمرين فرصة للتعرض لسوق العملات الرقمية من خلال شراء الأسهم.

هذا التفاعل دفع سعر البيتكوين للارتفاع بنسبة 2.5% بعد الإعلان، حيث تجاوزت قيمته 102,000 دولار.

يُحسب تقدم شركة “ميكروستراتيجي” لمؤسس الشركة ومديرها التنفيذي “مايكل سايلور” الذي راهن بكل ما أوتي على البيتكوين حتى عند تراجع سعر البيتكوين عن سعر شراء الشركة ومهاجمته من قبل مستثمري الشركة والإدارة إلا أنه تمسك بالبيتكوين وأخبر أن المراهنة عن البيتكوين دوما رابحة وهو ما كان.

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