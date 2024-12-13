مشروع "Eigen" يعلن تخصيص 1% من عرض العملة الرقمية EIGEN لدعم البحث والتطوير في الايثيريوم

أعلن مشروع “Eigen” عن تخصيص 1% من إجمالي عرض العملة الرقمية “EIGEN” لصالح “Protocol Guild”، وهي آلية تمويل جماعي تهدف إلى دعم البحث والتطوير في طبقة الايثيريوم الأولى 1.

تضم النقابة أكثر من 180 عضو من 29 فريق، يركزون على تطوير الشبكة، وتصميمها، والتنسيق لضمان استمرار تطور الايثيريوم وصمودها ضد المركزية.

يتماشى هذا التعهد مع أهداف “EigenLayer” التي تمكّن من استخدام عملة ETH كأمان اقتصادي لتحسين أمان الشبكة ودعم الابتكار.

تطورات “EigenLayer” وتحديات الأمان:

حقق مشروع “EigenLayer”، الذي أُطلق في 2021 بقيادة “Sreeram Kannan”، قيمة إجمالية مقفلة (TVL) تجاوزت 18 مليار دولار.

لكن المشروع واجه تحديات أمنية، منها اختراق بقيمة 5.7 مليون دولار، وهجوم تصيّد احتيالي عبر الحساب الرسمي على X، الذي استهدف المستخدمين بحملة توزيع مجانية مزيفة.

حذّر خبراء مثل ZachXBT و”موديت جوبتا” من “Polygon Labs” من تلك التهديدات، مؤكدين أهمية الحذر في التعامل مع الروابط المشبوهة.

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