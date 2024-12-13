شبكة الايثيريوم تتفوق على ترون كشبكة رئيسية لتوريد USDT

تفوقت شبكة الايثيريوم على ترون كشبكة رائدة لإصدار عملة USDT، حيث أصدرت التيثر 20 مليار دولار من العملة المستقرة USDT على شبكة الايثيريوم خلال الشهر الماضي.

يمثل هذا الإصدار (20 مليار دولار) ضعف القروض النشطة على بروتوكولات مثل Aave، ما يعزز مكانة الايثيريوم كشبكة مفضلة للأنشطة المتعلقة بالعملات المستقرة.

هذا التحول يعكس ثقة متزايدة في الايثيريوم، التي يعتبرها المحللون شبكة موثوقة وذات سمعة قوية، ما يدفع نحو مزيد من التبني المؤسساتي.

التوقعات تشير إلى إمكانية وصول عرض USDT على الايثيريوم إلى تريليون دولار بحلول عام 2025، مما قد يُحدث تأثير كبير على اقتصاد الشبكة ودورها في التمويل اللامركزي (DeFi).

هيمنة USDT على السوق:

تُظهر البيانات أن شبكة التيثر تسيطر على 69% من سوق العملات الرقمية المستقرة البالغ حجمه 201 مليار دولار، مع قيمة سوقية قدرها 140 مليار دولار.

بالرغم من المنافسة، بما في ذلك شراكة USDC مع بينانس، لا تزال USDT تحتفظ بالهيمنة، مدعومة بشبكتها الواسعة وانتشارها العالمي.

اقرأ أيضا:

سعر العملة الرقمية AAVE يتجاوز مستوى 360 دولار: إليكم سبب الارتفاع!

بعد استعادة البيتكوين لمستوى 100 ألف دولار: محفظة مرتبطة بـ Mt. Gox تنقل أكثر من 2300 بيتكوين

