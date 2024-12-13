سعر العملة الرقمية AAVE يتجاوز مستوى 360 دولار: إليكم سبب الارتفاع!

حقق سعر العملة الرقمية “AAVE”، التابعة لمنصة الإقراض اللامركزية “Aave”، اختراق ملحوظ بعد أن تجاوز سعر العملة 360 دولار، مسجلا ارتفاع بنسبة 44% خلال الأيام السبعة الأخيرة.

تعد هذه القمة السعرية الأولى من نوعها منذ عام 2021.

سبب الارتفاع:

وفقا لتحليل من “Santiment”، فإن ارتفاع AAVE تزامن مع انخفاض “متوسط عمر الاستثمار بالدولار”، مما يشير إلى أن كبار حاملي العملة بدأوا إعادة الرموز غير النشطة إلى السوق، ما أدى إلى زيادة نشاط التداول.

معلومة: متوسط عمر الاستثمار بالدولار (Dollar-Cost Average Investment Age) هو مؤشر يُستخدم في تحليل شبكات البلوكشين (Blockchain Analytics) لتقدير متوسط الزمن الذي تم فيه الاحتفاظ بالرموز أو العملات الرقمية من قِبل المستثمرين.

يعكس هذا المؤشر الزمن الذي تبقى فيه الأموال مستثمرة قبل أن تُعيد التداول أو تُنفق.

ساهم هذا التدفق في العملات الراكدة في تعزيز الحركة الصعودية، حيث بلغت المكاسب الشهرية والسنوية للمتداولين النشطين 96% و290% على التوالي.

رغم ذلك، أشار التحليل إلى أن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على بقاء الحيتان نشطة.

أي توقف قد يؤدي إلى تراجع الزخم.

وليس هذا السبب الوحيد في ارتفاع سعر العملة الرقمية AAVE بل هناك عدة أسباب أخرى على رأسها:

ترقية Balancer V3 : التي حسّنت السيولة وحجم التداول، حيث أدى التعاون بين Aave وBalancer إلى تعزيز العائد.

: التي حسّنت السيولة وحجم التداول، حيث أدى التعاون بين Aave وBalancer إلى تعزيز العائد. التكامل مع شبكة Linea : وهو مشروع zk-rollup المدعوم من Consensys، الذي سيوفر توسّع أكبر وتكاليف مخفضة، ما يسهم في جذب المزيد من المستخدمين.

: وهو مشروع zk-rollup المدعوم من Consensys، الذي سيوفر توسّع أكبر وتكاليف مخفضة، ما يسهم في جذب المزيد من المستخدمين. دعم مؤسساتي قوي: تجسد ذلك في شراء مشروع “World Liberty Financial” لعملات رقمية AAVE بقيمة مليون دولار، ما يعكس الثقة المؤسساتية المتزايدة في آفاق العملة.

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يبقى الحفاظ على الزخم مرهون باستمرار نشاط كبار المستثمرين والنجاح في تنفيذ المبادرات التقنية الجديدة، مما يجعل AAVE في مفترق طرق بين استمرار الصعود أو التراجع.

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