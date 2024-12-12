تعاون شركة “سيركل” و”بينانس” لدعم USDC وتعزيز المنافسة مع USDT

أعلنت شركة “سيركل” و”بينانس” عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تبني عملة USDC عالميا.

يأتي هذا التحالف في ظل المنافسة المتزايدة في سوق العملات المستقرة، حيث تسعى العديد من الجهات والأطراف إلى تحدي الهيمنة الحالية لعملة التيثر USDT.

تفاصيل الشراكة:

ستعمل الشراكة على دمج USDC في مجموعة خدمات بينانس التي تخدم أكثر من 240 مليون مستخدم عالميا، مما يتيح استخدام العملة المستقرة في التداول، التوفير، وتطبيقات الدفع.

كما ستعتمد باينانس على USDC كجزء أساسي من خزانتها، بينما ستوفر شركة سيركل التقنيات والسيولة اللازمة لدعم هذا التوسع.

تلقى التعاون دعم من كوين بيس، حيث أكد “شان اغاروال” أن زيادة تبني USDC يعزز الشفافية والثقة في القطاع.

كما أشار قادة بينانس وسيركل إلى خطط مستقبلية لتقديم المزيد من أزواج التداول والعروض الترويجية لتعزيز موقع USDC في السوق.

المنافسة على الهيمنة

تسيطر التيثر حاليا على سوق العملات المستقرة بقيمة سوقية تبلغ 138 مليار دولار، متفوقة بفارق كبير على USDC (40 مليار دولار).

ورغم ذلك، تسعى USDC، المدعومة بشراكات استراتيجية مثل هذه، لتقليص الفجوة مع التيثر.

تعرضت التيثر لانتقادات واسعة بسبب ممارسات المحاسبة الغامضة، مما أتاح مجال واسعا للمنافسة.

في المقابل، يُنظر إلى USDC على أنها عملة مستقرة أكثر تنظيم وشفافية.

تأتي هذه الشراكة في سياق تحولات رئيسية في السوق، مع ضغط تنظيمي أجبر بينانس على تقليص دور عملتها المستقرة BUSD.

الآن، تستفيد بينانس من ميزات USDC المنظمة لتوسيع عروضها وتقوية موقعها التنافسي.

بالإضافة إلى التعاون بين سيركل وبينانس، يتزايد الزخم في السوق مع دخول منافسين جدد مثل اتحاد Robinhood وGalaxy Digital وKraken وPaxos، الذي يهدف إلى تعزيز تبني عملات مستقرة جديدة مثل USDG.

يمثل هذا التحالف خطوة مهمة في إعادة تشكيل مشهد العملات المستقرة، مع تحديات وفرص متزايدة قد تُحدث تحول في ديناميكيات السوق قريبا، خاصة أيضا مع اطلاق الريبل لعملتها الرقمية المستقرة RLUSD.

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