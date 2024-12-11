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واجهت عملة ME التابعة لمنصة الرموز الغير قابلة للاستبدال “Magic Eden” تحديات ملحوظة عند إطلاقها، حيث انخفض سعرها بشكل حاد بسبب مشاكل فنية وشكاوى المستخدمين حول تعقيد عملية المطالبة والمشاكل المرتبطة بتطبيق المنصة.
بعد أن افتتحت التداول عند 6.70 دولار، ارتفعت بشكل سريع إلى 13.10 دولار قبل أن تهبط بنسبة 67% إلى 4.30 دولار، لكنها تعافت الأن قليلا وتتداول فوق مستوى 5 دولار على منصة بينانس.
الإطلاق شهد انتقادات حول عدم توافق العملية عبر الأجهزة، مما أثار إحباط المستخدمين.
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كانت هذه تفاصيل خبر عملة ME من Magic Eden المدرجة حديثا على بينانس تواجه صعوبات عند الإطلاق: التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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