عملة الريبل المستقرة RLUSD تتلقى الموافقة النهائية من هيئة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)

حصلت شركة الريبل على الموافقة النهائية من إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) لإطلاق عملتها الرقمية المستقرة RLUSD، وفقا لما أعلنه الرئيس التنفيذي للشركة “براد غارلينغهاوس”.

تُعد RLUSD عملة مستقرة مدعومة بنسبة 1:1 بالدولار، مع ضمانات تشمل إيداعات نقدية وسندات خزانة أمريكية قصيرة الأجل، مما يجعل بنيتها مشابهة لعملة التيثر.

تهدف العملة الجديدة إلى اختراق السوق الأمريكي ومنافسة العملة المستقرة USDC التابعة لشركة “Circle”، التي تحتل حاليا المرتبة الثانية عالميا بقيمة سوقية تبلغ 40 مليار دولار.

سيتم توجيه RLUSD في الأساس نحو المؤسسات الكبرى، مع خطط لإدراجها قريبا في منصات تداول العملات المشفرة.

خضعت العملة الرقمية RLUSD لاختبارات على شبكات “XRP Ledger” والايثيريوم في وقت سابق من هذا العام، وهي الآن جاهزة للإطلاق عبر منصات شركاء الريبل.

أدى الإعلان إلى ارتفاع قيمة العملة الرقمية XRP بنسبة 10%، مستمرًا في زخم نموه الذي بلغ 400% منذ الانتخابات الأمريكية، متجاوزًا بذلك Solana ليصبح رابع أكبر أصل مشفر من حيث القيمة السوقية.

تسعى Ripple من خلال RLUSD وXRP إلى تعزيز حلول الدفع عبر الحدود، وتوسيع تأثيرها في قطاع العملات المشفرة.

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