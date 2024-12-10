شريحة حوسبة كمومية من قوقل تثير المخاوف بشأن أمان وتشفير البيتكوين

أثارت شريحة “Willow” الجديدة من شركة قوقل (Google) مخاوف بشأن قدرة الحوسبة الكمومية على كسر تشفير البيتكوين، خاصة الحيازات المبكرة المخزنة بتنسيق Pay-to-Public-Key (P2PK)، وفقا لـ “إمين جون سيرر” المؤسس المشارك لشركة “Ava Labs”.

أوضح “سيرر” أن المفاتيح العامة لهذه الحيازات مكشوفة بشكل دائم، مما يجعلها عرضة لهجمات الحوسبة الكمومية.

للتعامل مع هذا التهديد، اقترح حلول مثل تجميد عملات “ساتوشي” أو تحديد تاريخ انتهاء صلاحية معاملات “P2PK”.

لكنه أشار أيضا إلى أن التطورات الكمومية الحالية ليست تهديد وشيك، لأن المفاتيح العامة للأصول المشفرة الحديثة تُعرض لفترة وجيزة فقط أثناء المعاملات، مما يقلل من فرص الاختراق.

ورغم هذه التطمينات، تبقى مخاوف المجتمع كبيرة.

وفقا لتقارير سابقة، قد تمكن أجهزة الحوسبة الكمومية من فك تشفير المفاتيح الخاصة، أو حتى السيطرة على عمليات تعدين العملات المشفرة، مما يؤدي إلى تهديدات أمنية ومركزية.

مع طرح شريحة “Willow”، برزت تساؤلات حول الجدول الزمني الذي قد تتمكن فيه الحوسبة الكمومية من كسر أساليب التشفير الحالية.

أعرب محللون عن قلقهم بشأن تأثير هذه التكنولوجيا على أمان البلوكشين والعملات المشفرة، مع تحذيرات من احتمال تعريض تريليون دولار من الأصول الرقمية للخطر إذا استمرت هذه التطورات بوتيرتها المتسارعة.

ومع ذلك، يظل كثيرون متفائلين بأن الوقت لا يزال مبكرا قبل أن تشكل الحوسبة الكمومية تهديد مادي فعلي للأصول المشفرة.

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