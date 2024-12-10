نائب روسي يقترح احتياطي وطني للبيتكوين للتحوط من العقوبات الغربية!

اقترح “أنطون تكاتشيف”، عضو مجلس الدوما الروسي، إنشاء احتياطي وطني من البيتكوين، وفقا لتقرير وكالة “ريا نوفوستي”.

يهدف الاقتراح إلى تقليل تأثير العقوبات الجيوسياسية على الاقتصاد الروسي وتوفير بديل لأنظمة الدفع الدولية.

أوضح “تكاتشيف” في نداء رسمي إلى وزير المالية “أنطون سيلوانوف” أن العملات المشفرة أصبحت أداة أساسية للتجارة الدولية في ظل العقوبات، مشيرا إلى أن الاحتياطي التقليدي معرض لخطر العقوبات والتقلبات.

كما أكد أن الأصول مثل البيتكوين، التي لا تعتمد على أنظمة مركزية، يمكن أن توفر استقرار مالي.

في سياق المقترح، أبرز “تكاتشيف” الارتفاع الأخير للبيتكوين إلى 100 ألف دولار في ديسمبر 2024 كدليل على إمكاناته كمخزن للقيمة وأصل استثماري.

يتماشى الاقتراح مع جهود البنك المركزي الروسي لتعزيز استخدام الأصول الرقمية في المدفوعات عبر الحدود.

يتطلب التنفيذ تغييرات كبيرة في السياسات وتنسيق بين البنك المركزي والهيئات المالية، وقد يشكل نموذج للدول الأخرى المتأثرة بالعقوبات لاستكشاف العملات المشفرة كوسيلة بديلة لتحقيق الاستقرار المالي.

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