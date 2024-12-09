بينانس تعلن إدراج مشروع Movement (MOVE) على منصتها الخاصة بـ الايردروب

أعلنت منصة بينانس عن المشروع الثالث على منصتها المخصصة للايردروب “Binance Airdrops” وهو مشروع Movement (MOVE)، الذي يُعد أول طبقة L2 تعتمد على Move-EVM لشبكة الايثيريوم، مستفيدة من ميزات الأمان التي يوفرها بروتوكول Move.

تفاصيل إدراج MOVE:

سيتم توزيع عملات MOVE على المستخدمين الذين قاموا بالاشتراك في منتجات Simple Earn (المرنة أو المقفلة) باستخدام عملة BNB في الفترة بين 2 ديسمبر 2024 الساعة 03:00 صباحا بتوقيت السعودية و6 ديسمبر 2024 الساعة 02:59 صباحا بتوقيت السعودية.

أدرجت بينانس عملة MOVE للتداول اليوم، 9 ديسمبر 2024 الساعة 04:00 مساء بتوقيت السعودية، مع فتح التداول على أزواج:

MOVE/BTC

MOVE/USDT

MOVE/BNB

MOVE/FDUSD

MOVE/TRY

تفاصيل ايردروب MOVE:

اسم المشروع والعملة: Movement (MOVE)

Movement (MOVE) إجمالي العرض: 10,000,000,000 MOVE

10,000,000,000 MOVE مكافآت الايردروب: 200,000,000 MOVE (2% من إجمالي العرض)

200,000,000 MOVE (2% من إجمالي العرض) التخصيص الإضافي: سيتم تخصيص 5% من إجمالي العرض لمنصة Launchpool بعد 6 أشهر من إدراج العملة.

سيتم تخصيص 5% من إجمالي العرض لمنصة Launchpool بعد 6 أشهر من إدراج العملة. التداول الأولي: 2,250,000,000 MOVE (22.5% من إجمالي العرض)

كيف تعمل منصة بينانس للايردروب؟

برنامج HODLer Airdrops من Binance يهدف إلى مكافأة حاملي عملة BNB بناء على أرصدة تاريخية تم التقاطها عشوائيا.

يمكن للمستخدمين المشاركة بسهولة من خلال الاشتراك في منتجات Simple Earn (المرنة أو المقفلة)، مما يجعلهم مؤهلين للحصول على المكافآت بشكل تلقائي.

كيفية المشاركة:

توجه إلى قسم Earn في تطبيق بينانس. ابحث عن BNB واشترك في منتجات Simple Earn. ستُلتقط لقطات عشوائية لأرصدة المستخدمين بشكل دوري، وستُستخدم هذه البيانات لحساب مكافآت الايردروب HODLer Airdrops.

سيتم إيداع مكافآت MOVE في محافظ المستخدمين خلال 24 ساعة من الإعلان عن المكافآت.

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