إيران تتحرك لتنظيم سوق العملات المشفرة بدلا من فرض القيود: التفاصيل

تسعى دولة إيران إلى تنظيم سوق العملات المشفرة بدلا من فرض قيود صارمة، وفقا لتصريحات وزير الاقتصاد “عبد الناصر همتي” خلال حدث وطني.

أوضح “همتي” أن الحكومة تهدف إلى الاستفادة من الجوانب الإيجابية للعملات المشفرة مع الحد من تأثيراتها السلبية، معتبرا أنها تقع ضمن اختصاص البنك المركزي الإيراني.

تهدف السياسات الجديدة، التي أعلن عنها البنك المركزي الإيراني، إلى تسهيل الامتثال لقوانين الضرائب ومكافحة غسيل الأموال، ودعم استخدام العملات المشفرة لتوفير فرص عمل ومواجهة العقوبات الاقتصادية.

يقدر الخبراء أن المستثمرين الإيرانيين يمتلكون ما بين 30 إلى 50 مليار دولار من العملات المشفرة، ما يعادل ثلث سوق الذهب المحلي.

الإعلان الإيراني يتزامن مع بيئة تنظيمية إيجابية في الولايات المتحدة، حيث عين الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا “دونالد ترامب” شخصيات داعمة للعملات المشفرة في مناصب قيادية، مما يعكس تحول عالمي نحو احتضان هذه الأصول الرقمية.

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