تراجع أسعار العملات الرقمية بعد فشل البيتكوين في الحفاظ على مستوى 100 ألف دولار

بعد أن تخطى سعر البيتكوين مستوى 100 ألف دولار انتعش سوق الكريبتو حيث ارتفعت معه أغلب العملات الرقمية البديلة.

حاليا لم يقوى سعر البيتكوين على الحفاظ على مستوى 100 ألف دولار وتراجع إلى مادون هذا المستوى لتتراجع معه أيضا أغلب العملات الرقمية البديلة.

ورغم محاولة البيتكوين استعادة مستويات 102 ألف دولار يوم الجمعة و101,300 دولار مساء الأحد، قوبلت جميع المحاولات بالرفض، مما أدى إلى تراجع السعر إلى أقل من 99 ألف دولار اليوم.

في ظل هذا التراجع، انخفضت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1.96 تريليون دولار، لكن الهيمنة السوقية ارتفعت إلى 52.1% مع تراجع العملات البديلة بشكل أكبر.

مع تراجع سعر البيتكوين وانتهاء مكاسب عطلة نهاية الأسبوع، دخلت معظم العملات الرقمية البديلة المنطقة الحمراء.

كان أداء XRP الأضعف بين العملات الرقمية الرئيسية، حيث انخفض سعر العملة بأكثر من 6% لتصل إلى أقل من 2.4 دولار.

كما شهدت عملات DOGE، TRX، SHIB، ADA، وXLM خسائر مشابهة.

أما عملة DOT، فقد تراجعت بنسبة أكبر، تلتها CRO، VET، FIL، وFET.

وفي السياق ذاته، تراجعت عملة الايثيريوم وAvalanche بنسبة 2% لكل منهما، بينما سجلت SOL وBNB انخفاض بنسبة 4%.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بمقدار 100 مليار دولار منذ يوم أمس، لتصل إلى 3.75 تريليون دولار، وفقا لبيانات CoinGecko.

هذا الانخفاض يعكس حالة الحذر المسيطرة على السوق وسط تقلبات كبيرة في الأسعار.

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