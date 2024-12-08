سعر البيتكوين يستقر تحت 100 ألف دولار وهدوء أغلب العملات الرقمية البديلة!

شهد سعر البيتكوين ارتفاع ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، مدعوم بفوز “ترامب” الساحق في الانتخابات الأمريكية، حيث ارتفع من أقل من 70 ألف دولار ليقترب من مستوى 100 ألف دولار.

ورغم تحقيقه أعلى مستوى له عند 104 ألف دولار يوم الخميس الماضي، إلا أنه تراجع بشكل عنيف إلى 92 ألف دولار في ساعات قليلة، ما تسبب في تصفية عدد كبير من المراكز ذات الرافعة المالية.

عاودت العملة الارتفاع إلى 102 ألف دولار يوم الجمعة لكنها لم تتمكن من الحفاظ على هذا المستوى.

انخفض السعر مرة أخرى تحت حاجز 100 ألف دولار صباح اليوم ويستقر حاليا دون هذا المستوى النفسي المهم.

أداء قوي ثم تراجع للعملات البديلة:

شهدت العملات الرقمية البديلة أداء مميز مع ظهور علامات موسم العملات البديلة.

على سبيل المثال:

PEPE : سجلت هذه العملة الرقمية أعلى مستوى جديد لها عند 0.000026 دولار قبل أن تتراجع.

: سجلت هذه العملة الرقمية أعلى مستوى جديد لها عند 0.000026 دولار قبل أن تتراجع. DOGE : ارتفعت بشكل كبير لتقترب من 0.5 دولار، وهو مستوى لم تشهده منذ ثلاث سنوات ونصف.

: ارتفعت بشكل كبير لتقترب من 0.5 دولار، وهو مستوى لم تشهده منذ ثلاث سنوات ونصف. SHIB: حققت مكاسب طفيفة وسط توقعات حول إمكانية فقدانها ترتيبها لصالح PEPE.

من ناحية أخرى، شهدت بعض العملات تقلبات أقل، حيث ارتفع XRP بنسبة 4.5٪ ليصل إلى 2.5 دولار، بينما حافظت العملات ذات القيمة السوقية الكبرى على استقرار نسبي.

تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 40 مليار دولار منذ أمس، لتستقر عند 3.84 تريليون دولار.

اقرأ أيضا:

رمز BWB ومنصة Bitget: الابتكار في عالم تداول العملات المشفرة

خسارة عملات رقمية بقيمة 300 ألف دولار في عملية تصيد احتيالي: إليكم الطريقة للوقاية منها!

