خسارة عملات رقمية بقيمة 300 ألف دولار في عملية تصيد احتيالي: إليكم الطريقة للوقاية منها!

الكثير من حبرنا سال هنا في بيتكوين العرب حول ضرورة الحيطة والحذر من المحتالين والسارقين المنتهزين لأي فرصة للانقضاض على المحافظ الرقمية، إذ يستعمل هؤلاء طرق عديدة ومختلفة للوصول لمرادهم.

مؤخرا، شارك مستخدم العملات المشفرة المعروف باسم “LeftsideEmiri” على منصة X تفاصيل تعرضه لعملية احتيال، خسر فيها 300 ألف دولار بعد التفاعل مع رابط ضار يزعم أنه رابط لاجتماع عمل.

أوضح الضحية أن الهجوم كان نتيجة خدعة هندسة اجتماعية، ولم يوافق أو يوقّع على أي معاملة بنفسه.

بدأ الأمر عندما تلقى المستخدم رسالة تحتوي على رابط عبر تطبيق “KakaoTalk” لمناقشة شراكة عمل.

على الرغم من أن الرابط بدا غير ضار ولم يؤدِ إلى نتيجة واضحة، إلا أنه يُعتقد الآن أنه استخدم لتثبيت برامج ضارة اخترقت محافظ الضحية الرقمية، بما في ذلك محافظ على شبكات الايثيريوم وسولانا.

قام المخترق بنقل الأموال إلى محفظة مرتبطة بمنصة التداول BingX.

ناشد الضحية “LeftsideEmiri” المنصة بضرورة التدخل لاستعادة الأموال.

جدير بالذكر أن هجمات التصيد الاحتيالي في نوفمبر 2023 وحدها أسفرت عن خسائر بقيمة 9.4 مليون دولار، مع تأثر أكثر من 9200 مستثمر حسب بيانات شركة الأمن “Web3 Scam Sniffer”

يتوقع المحللون أن تزداد هذه الهجمات خلال ديسمبر، مستهدفين مستخدمي العملات المشفرة بشكل متزايد من خلال الروابط الضارة والتوقيعات الخبيثة.

من جهتنا ننصح مجتمع العملات الرقمية المشفرة بتوخي الحذر الشديد عند التفاعل مع الروابط المرسلة عبر الرسائل غير المرغوب فيها، والتحقق من مصداقية الاتصالات المتعلقة بالشراكات أو الأعمال التجارية.

ويُفضل أيضا فصل الأجهزة التي تحمل المحافظ الرقمية عن أجهزة الاستعمال اليومي.

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