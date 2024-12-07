تأخر إطلاق عملة الريبل المستقرة (RLUSD): إليكم الموعد المحتمل لإطلاقها!

أفادت تقارير بأن إطلاق العملة الرقمية المستقرة التابعة للريبل والتي يرمز لها بالرمز (RLUSD) قد تواجه بعض التأخيرات، إلا أن شركة الريبل لا تزال تتوقع إطلاقها قبل نهاية العام الحالي (2024).

تأكيد موعد وتاريخ الانطلاق جاء على لسان “ديفيد شوارتز”، المدير التقني للشركة، خلال مؤتمر “The Block’s Emergence” في “براغ”، حيث صرح بالقول:

ما زلت متفائلا بأننا سنطلق العملة الرقمية المستقرة RLUSD بحلول نهاية العام، رغم تحديات جداول العطلات لشركائنا.

سبق وأن أعلنت شركة الريبل عن مشروع العملة المستقرة في أبريل الماضي، مع خطط للإطلاق الأولي على شبكتي XRP والايثيريوم.

بدأ الاختبار في أغسطس، ونجحت الشركة منذ ذلك الحين في تأمين شراكات مع منصات تداول كبرى مثل “Uphold” و”Bitstamp” و”MoonPay”، إلى جانب صناع السوق مثل “B2C2″ و”Keyrock” لتعزيز السيولة.

يتوقف الإطلاق على موافقة إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS)، التي وصفها “شوارتز” بأنها المعيار الذهبي لتنظيم العملات المستقرة.

وأضاف:

نتطلع بشدة إلى تجاوز عقبات الإطلاق، ونثق أننا سنصل إلى هناك.

بالعودة لسعر عملة الريبل شهدت العملة المشفرة XRP نمو كبير في الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفع سعر العملة بأكثر من 400٪ خلال شهر واحد بعد فوز “دونالد ترامب” في الانتخابات التمهيدية الأمريكية.

بلغت القيمة السوقية للعملة أعلى مستوياتها السنوية عند 164 مليار دولار، متجاوزة سولانا لتصبح ثالث أكبر عملة مشفرة.

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