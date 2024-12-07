وزيرة الخزانة الأمريكية تدعو إلى تنظيم شامل للعملات المشفرة والعملات المستقرة: التفاصيل

دعت “جانيت يلين” وزيرة الخزانة الأمريكية إلى فرض رقابة أكثر صرامة على الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة والعملات المستقرة، في التقرير المالي الأخير الصادر عن مجلس الرقابة على الاستقرار المالي (FSOC) تحت إدارة الرئيس “جو بايدن”.

كما أكدت “يلين” أن هذه الأصول تشكل مخاطر متزايدة على النظام المالي الأمريكي، ما يستدعي وضع إطار تنظيمي شامل لمعالجتها.

مما صرّحت به “يلين” ما يلي:

يواصل المجلس الدعوة إلى تشريع لإنشاء إطار احترازي فيدرالي شامل لمصدري العملات المستقرة وتشريعات خاصة بالأصول المشفرة لمعالجة المخاطر التي حددناها.

وأشارت إلى أن هذه الأصول، رغم ما تقدمه من كفاءات وابتكارات، تحمل معها نقاط ضعف، مثل تهديدات الأمن السيبراني والمخاطر النظامية.

تاريخيا، عُرفت “يلين” بموقفها المتحفظ تجاه العملات المشفرة، حيث أثارت في عام 2021 لمخاوف بشأن استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية وتهديدها للاستقرار المالي.

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي تستعد فيه إدارة الرئيس المنتخب “دونالد ترامب” لتولي السلطة في 20 يناير.

من المتوقع أن تتبنى الإدارة القادمة موقفا أكثر تفاؤلا تجاه العملات المشفرة، حيث أعلن “ترامب” تعيين “ديفيد ساكس”، المدير التنفيذي السابق لشركة بايبال، كمدير قسم الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض.

كما رشّح “ترامب” السيد “سكوت بيسنت”، مدير صندوق تحوط، لتولي منصب وزير الخزانة، خلفا لـ “يلين”، مما يشير إلى تحول محتمل في نهج السياسة الاقتصادية تجاه الأصول الرقمية.

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