الايثيريوم يختبر مستوى 4000 دولار: ما السبب الرئيسي وراء انتعاشه وارتفاعه؟

بعد أن ارتفع سعر البيتكوين وحقق قمة قياسية جديدة مكونة من 6 أرقام عند أكثر من 103000 دولار، جاء الدور على عملة الايثيريوم.

ارتفع سعر الايثيريوم التي تعد ثاني أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة السوقية، إلى أكثر من 4000 دولار، مسجلة بذلك العملة أعلى مستوى لها منذ مارس 2024 (لتعود بعدها لتتداول دون هذا المستوى في وقت النشر)

سبب الارتفاع:

يأتي هذا الانتعاش القوي في سعر الايثيريوم مدفوع بشكل كبير بتزايد الطلب المؤسساتي، حيث سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم تدفقات قياسية، تجاوزت المليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات “Farside Investors”.

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم تدفقات يومية قياسية بلغ 428 مليون دولار يوم الخميس، فيما ساهمت شركة “بلاك روك” بمفردها بـ788 مليون دولار من إجمالي التدفقات الأسبوعية.

أدى هذا الزخم إلى ارتفاع القيمة السوقية للايثيريوم إلى 485 مليار دولار، مع مكاسب بلغت 65% خلال الشهر الماضي.

تزامن هذا الارتفاع أيضا مع التطورات السياسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك تعيين “بول أتكينز” و”ديفيد ساكس”، المعروفين بدعمهما للعملات المشفرة، في مناصب رئيسية من قبل الرئيس “دونالد ترامب”.

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