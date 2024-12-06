من العملات الورقية إلى العملات الرقمية: التعاون والشراكة بين “Uniramp” و”paribus”

أعلنت منصة “Paribus” عن تكاملها مع “Uniramp”، مما يتيح للمستخدمين شراء العملات المشفرة باستخدام العملات الورقية المفضلة لديهم بسهولة تامة.

يُعد التعاون بين المنصتين خطوة جديدة نحو إزالة العقبات التي تواجه المستخدمين في الوصول إلى الخدمات المالية اللامركزية (DeFi).

ما هي منصة Uniramp؟

“Uniramp” هي منصة متخصصة في توفير حلول “onramp” و”offramp” لمشاريع الويب 3.

تعمل المنصة عبر محركها الفريد “Hybrid-Ramp Engine”، الذي يختار أفضل الطرق لتحويل العملات الورقية إلى مشفرة، سواء من خلال مزودي الخدمات أو بروتوكولات التمويل اللامركزي مثل Uniswap و0x.

حاليا تقدم منصة “Uniramp” دعم لأكثر من 90 دولة و100 عملة ورقية، مع خيارات دفع متنوعة تشمل البطاقات المصرفية والتحويلات البنكية.

تُسهل المنصة على المستخدمين المبتدئين والمتمرسين شراء العملات المشفرة مباشرة باستخدام واجهة مستخدم بسيطة، مما يعزز من اعتماد العملات الرقمية عالميا من خلال عمليات شراء آمنة متوافقة مع معايير KYC.

مشروع “Paribus”:

“Paribus” هو مشروع تمويل لامركزي DeFi يركز على توفير حلول مالية متقدمة، مثل القروض المضمونة بالأصول الرقمية.

يوفر المشروع آليات للاستفادة من قيمة الأصول غير السائلة مثل NFT والعقود الذكية.

الشراكة والتكامل المعلن عنه يتيح للمستخدمين الوصول السريع والسلس إلى العملات المشفرة على منصة Paribus، مما يعزز من قابلية استخدام خدماتها المالية.

بفضل “Uniramp”، يستطيع المستخدمون الآن تخطي التعقيدات التي تواجههم عند استخدام المنصات التقليدية.

كما يمكن للمستخدمين الأن شراء عملة PBX الخاصة بمشروع “Paribus” عبر منصة “Uniramp” بشكل فوري وعن طريق العديد من خيارات الدفع.

للمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة مواقع Uniramp وParibus الرسمية.