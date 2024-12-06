البيتكوين يستمر في مغادرة منصات التداول مع ارتفاع الطلب من مستثمري التجزئة: التفاصيل

سجلت عملة البيتكوين إنجاز تاريخي بتجاوزها حاجز 100 ألف دولار للمرة الأولى، لكنها سرعان ما انخفضت إلى أقل من 92 ألف دولار قبل أن تتعافى حاليا إلى 98 ألف دولار.

يشير تحليل “CryptoQuant” إلى أن انخفاض عرض البيتكوين في منصات التداول والطلب المستمر يدعمان الاتجاه الصعودي، رغم التقلبات الناتجة عن جني الأرباح.

تُظهر البيانات أن الحيتان نقلت ممتلكاتها إلى التخزين طويل الأجل، مما قلل من العرض في منصات التداول وخفف من ضغوط البيع.

يتزامن ذلك مع زيادة كبيرة في الطلب من المستثمرين الأفراد، حيث وصل تغير الطلب على مدى 30 يوم إلى أعلى مستوى منذ عام 2020.

هذا النشاط يعزز زخم السوق لكنه قد يؤدي أيضا إلى تقلبات مؤقتة مع سعي بعض المستثمرين لجني الأرباح.

التفاعل بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات سيكون حاسما في هذه المرحلة.

مشاركة مستثمري التجزئة تشير إلى تفاؤل واسع، بينما يوفر الاهتمام المؤسساتي أساس لاستمرارية الزخم الصعودي، خاصة مع احتمالية إشعال الحماس مجددا إذا تجاوزت عملة البيتكوين حاجز 100 ألف دولار بثبات.

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