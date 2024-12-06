وكالة الاستخبارات الأسترالية تعطي الأولوية لمحاربة أجهزة ATM العملات المشفرة في عام 2025

أكدت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية (AUSTRAC) تشكيل فريق عمل داخلي لمكافحة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المتوافقة مع قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تُعد العملات المشفرة إحدى الأولويات القصوى لعام 2025.

صرح “بريندان توماس” الرئيس التنفيذي للوكالة، أن هذا الجهد يهدف للحد من الاستخدام الإجرامي لهذه الأصول، مع التركيز على الامتثال لمعايير مراقبة المعاملات وفحوصات معرفة العميل والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

أضاف أن أجهزة الصراف الآلي تُعد جذابة للمجرمين بسبب سهولة الوصول إليها وإمكانية استخدامها في عمليات احتيال ضخمة.

تشير البيانات إلى أن أستراليا تضم 1200 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، وهو ثالث أعلى عدد عالميا، مع خسائر الاحتيال المرتبطة بهذه الأجهزة والتي بلغت 110 مليون دولار في عام 2023.

تأتي هذه الجهود بالتوازي مع خطوات مماثلة من هيئات رقابية عالمية مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، التي شنت حملات صارمة على الأجهزة غير القانونية.

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