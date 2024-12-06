صناديق ETF البيتكوين تتجاوز حيازات “ساتوشي ناكاموتو” وتصبح أكبر حامل للبيتكوين

حققت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (ETF) إنجاز تاريخي بتجاوز حيازاتها الإجمالية 1.104.000 بيتكوين، متفوقة على ما بحوزة مؤسس البيتكوين المجهول “ساتوشي ناكاموتو”، والبالغة حوالي 1.1 مليون بيتكوين.

هذا الإنجاز يجعل صناديق الاستثمار المتداولة أكبر كيان حامل للبيتكوين في العالم.

وفقا لبيانات جمعها “شون إدموندسون” وأكدها محلل صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرغ “إريك بالتشوناس”، يث يعكس هذا التراكم السريع زيادة كبيرة في اهتمام المستثمرين الأمريكيين بالبيتكوين من خلال أدوات الاستثمار المنظمة.

جدير بالذكر أن هذا الإنجاز تحقق في فترة قصيرة نسبيا منذ إدخال صناديق ETF البيتكوين الفورية إلى السوق الأمريكية.

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية تدفقات صافية بلغت 766 مليون دولار يوم الخميس، مسجلة ستة أيام متتالية من التدفقات الإيجابية، وفقا لبيانات “Farside Investors”.

يُبرز هذا الاتجاه المتصاعد الطلب القوي من المستثمرين الذين يفضلون الوصول إلى البيتكوين عبر منتجات منظمة تتيح التداول الآمن والكفاءة الضريبية.

مع تجاوز صناديق ETF البيتكوين لحيازات ساتوشي ناكاموتو، أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين أكبر كيان منفرد يحتفظ بالعملات المشفرة.

كما أنها تفوقت على منصات التداول الكبرى والحكومات التي تحتفظ بكميات كبيرة من البيتكوين، مما يعزز مكانة الصناديق كوسيلة استثمار مفضلة.

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