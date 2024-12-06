هيئة SEC الأمريكية ترفض طلبات ETF سولانا وتوقف الموافقات على صناديق ETF الكريبتو الجديدة

أفادت تقارير حديثة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أبلغت عدد من مصدري صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) بأنها سترفض طلباتهم للحصول على صندوق ETF سولانا الفوري، مع إشارة إلى توقف محتمل في الموافقات على منتجات مشابهة خلال الفترة الحالية.

يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه طلبات مديري الأصول لإطلاق صناديق ETF تركز على عملات مشفرة محددة مثل سولانا (SOL)، خامس أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

مؤخرا، تقدمت “Grayscale Investments” التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في المجال بطلب لتحويل صندوق “Solana Trust” الذي تديره، والذي يضم أصولا بقيمة تتجاوز 134 مليون دولار، إلى صندوق ETF فوري يحمل الرمز GSOL.

إلى جانب “Grayscale”، قدمت شركات أخرى مثل “VanEck” و”21Shares” و”Bitwise” و”Canary Capital” طلبات مشابهة، مما يعكس اهتمام متزايد بتنويع المنتجات الاستثمارية للكريبتو.

كما أن الطلب على صناديق XRP ETF يشهد نموا مشابه، حيث تسعى شركات مثل “WisdomTree” للحصول على موافقة SEC.

ومثلما أخبرنا رغم الاهتمام المتزايد، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات تبدي تحفظ كبير تجاه هذه الصناديق، مستشهدة بمخاوف تنظيمية حول تصنيف العملات المشفرة الأساسية كأوراق مالية.

في أغسطس، رفضت الهيئة رسميا طلبين لصناديق ETF تخص سولانا، مع التركيز على المخاوف المتعلقة بتصنيفها.

تأتي هذه الإجراءات ضمن نهج صارم اعتمده رئيس الهيئة “غاري جينسلر”، الذي سيتنحى عن منصبه الشهر المقبل.

يُتوقع أن يتولى “بول أتكينز”، المعروف بمواقفه الأكثر تساهلا تجاه العملات المشفرة، الرئاسة خلفا لـ “جينسلر”، ما قد يغير مسار الهيئة في التعامل مع هذه الملفات.

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