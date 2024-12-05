صندوق البيتكوين IBIT يصبح أسرع صندوق ETF في من حيث قيمة الأصول المدارة: التفاصيل

حقق صندوق “iShares Bitcoin Trust (IBIT)” التابع لشركة بلاك روك إنجاز تاريخي بوصوله إلى 50 مليار دولار من حيث الأصول المدارة (AUM) خلال 228 يوم فقط منذ إطلاقه في 11 يناير، مما يجعله أسرع صندوق متداول (ETF) يصل إلى هذا الرقم.

تجاوز صندوق “IBIT” بسهولة الرقم القياسي السابق الذي حققه صندوق “iShares Core MSCI EAFE ETF” بنفس الشركة، والذي استغرق 1329 يوم للوصول إلى نفس المستوى، أي أن “IBIT” أنجز ذلك بخمس مرات أسرع.

ترتبط قيمة الأصول المدارة في صندوق تداول البيتكوين الفوري مباشرة بقيمة البيتكوين التي يحتفظ بها الصندوق، حيث يعكس تحركات أسعار البيتكوين في السوق الفورية.

مع أصول مُدارة بقيمة 50.60 مليار دولار وفقا لبيانات “SosoValue”، يتفوق صندوق “IBIT” على الصناديق المشابهة، بما في ذلك “Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)”، الذي تجاوزه في الأصول المُدارة خلال خمسة أشهر فقط من إطلاقه.

في أحدث يوم تداول، جذب “IBIT” تدفقات واردة بقيمة 571.71 مليون دولار، ليصل إجمالي التدفقات الصافية التاريخية إلى 33.34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى بين جميع صناديق البيتكوين المتداولة.

يعكس النجاح الهائل لصندوق IBIT زيادة ثقة المستثمرين المؤسسات في البيتكوين عبر أدوات مالية تقليدية.

بلغت القيمة الإجمالية لأصول صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين 108.23 مليار دولار، ما يعادل 5.54٪ من القيمة السوقية للبيتكوين، مع صافي تدفقات تاريخية تجاوزت 32.29 مليار دولار.

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