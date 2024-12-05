تصفية بالجملة في سوق العملات المشفرة بعد اختراق البيتكوين لمستوى 100 ألف دولار!

بلغت عمليات تصفية العملات المشفرة 676 مليون دولار خلال 24 ساعة الماضية، تزامنا مع الاختراق التاريخي للبيتكوين الذي تجاوز حاجز 100 ألف دولار.

وفقا لبيانات “CoinGlass”، تأثر 208,238 متداول بتصفية مراكزهم، حيث جاءت معظم التصفية من المراكز الطويلة التي بلغت قيمتها 372.79 مليون دولار، مقارنة بـ 303.42 مليون دولار للمراكز القصيرة.

قادت عملة البيتكوين عمليات التصفية بمبلغ 182.52 مليون دولار، حيث تكبد المتداولون أصحاب المراكز القصيرة خسائر بقيمة 134.82 مليون دولار، بينما خسر أصحاب المراكز الطويلة 47.69 مليون دولار.

تبع ذلك كل من الايثيريوم وXRP بتصفية بلغت 92.16 مليون دولار و55.90 مليون دولار على التوالي.

لوحظ تباين في XRP، حيث كانت خسائر المراكز الطويلة (39.41 مليون دولار) أعلى من خسائر المراكز القصيرة (16.49 مليون دولار).

كانت OKX وبينانس وBybit من منصات التداول الأكثر تأثيرا في هذا النشاط، حيث سجلت إجمالي تصفيات بلغت 260 مليون دولار و163 مليون دولار و159 مليون دولار على التوالي.

اقرأ أيضا:

محفظة Mt. Gox تنقل كمية معتبرة من البيتكوين بعد وصول البيتكوين إلى 100 ألف دولار

البيتكوين تتجاوز 100 ألف دولار والايثيريوم تقترب من 4 آلاف دولار

