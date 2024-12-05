المحلل “بيتر براندت”: تجاوز البيتكوين حاجز 100 ألف دولار أمر عادي ومجرد رقم آخر في مسيرة البيتكوين!

عبر المحلل “بيتر براندت” عن وجهة نظر مثيرة للجدل حول الارتفاع التاريخي للبيتكوين إلى مستوى 100 ألف دولار، مشيرا إلى أنه لا يجد الرقم مثير أو ذو دلالة كبيرة، واصفا إياه بأنه مجرد رقم آخر.

وأضاف أن الإشادة الكبيرة التي حظي بها هذا الإنجاز ليست مفهومة بالنسبة له.

هذا وحافظ “براندت” على موقفه الإيجابي تجاه البيتكوين مقارنة بالعملات الرقمية الأخرى، مثل الإيثيريوم وXRP، التي انتقدها في مناسبات عدة.

أشار “براندت” أيضا، دون تقديم تفاصيل إضافية، إلى توقعه بأن البيتكوين لن تتوقف عند هذا المستوى، ملمحا في تغريدة حديثة إلى المزيد من الارتفاعات المحتملة.

حظت تغريدة “براندت” بتفاعل واسع في مجتمع العملات المشفرة.

أشار العديد من المتابعين إلى الأهمية النفسية للأرقام المستديرة مثل 100 ألف دولار، وعلق آخرون بعبارات احتفالية مثل:

هذا يعني أنه يمكنك الآن بيع 1 BTC مقابل 100 ألف دولار!

على صعيد الأداء، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 9.31٪ خلال 24 ساعة الماضية، متجاوزة حاجز 100 ألف دولار لأول مرة.

اعتبر خبراء مثل المستثمر “أنتوني بومبليانو” هذا الارتفاع بمثابة لحظة تحول نفسي للسوق، مشيرا إلى أنه قد يجذب المزيد من المستثمرين التقليديين، خصوصا من جيل المواليد الجدد، الذين قد يتجنبون تفويت فرصة الاستثمار في العملة.

علق “تشانغ بينغ تشاو” (CZ)، المدير التنفيذي السابق لشركة بينانس، بأنه لم يستفد شخصيا كثيرا من هذا الارتفاع، ملمحا إلى أنه لم يشتر المزيد من البيتكوين عند انخفاض الأسعار هذا العام.

من جهته أعاد “سامسون مو”، رئيس شركة “جان 3″، التأكيد على توقعه بأن البيتكوين قد تصل إلى مليون دولار لكل عملة.

واقترح “مو” على مجتمع البيتكوين إعادة عيون الليزر إلى صورهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، كرمز للتفاؤل باستمرار المسار الصعودي.

مع تجاوز 100 ألف دولار، يرى الكثيرون في السوق هذا الإنجاز بداية لمرحلة جديدة من الزخم الصعودي في تاريخ البيتكوين.

اقرأ أيضا:

محفظة Mt. Gox تنقل كمية معتبرة من البيتكوين بعد وصول البيتكوين إلى 100 ألف دولار

البيتكوين تتجاوز 100 ألف دولار والايثيريوم تقترب من 4 آلاف دولار

