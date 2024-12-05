محفظة Mt. Gox تنقل كمية معتبرة من البيتكوين بعد وصول البيتكوين إلى 100 ألف دولار

شهدت محفظة “Mt. Gox” تحرك كبير بنقل 27,871 بيتكوين بقيمة 2.8 مليار دولار إلى عنوان مجهول في 4 ديسمبر، بالتزامن مع وصول البيتكوين إلى أعلى مستوى تاريخي لتتجاوز 100 ألف دولار.

بحسب “Arkham Intelligence”، لا تزال المحفظة تحتوي على 39,878 بيتكوين بقيمة تتجاوز 4 مليار دولار، مما يلفت الأنظار وسط عملية السداد الجارية لدائني “Mt. Gox”.

بدأت الشركة في يوليو الماضي سداد الدائنين باستخدام عملتي البيتكوين والبيتكوين كاش، في عملية تتطلب تسجيل الحسابات على منصات مخصصة للتوزيع.

كان من المفترض أن تنتهي عمليات السداد في أكتوبر 2024، إلا أن الموعد تم تمديده حتى أكتوبر 2025 بسبب تحديات تقنية وإجرائية.

على الرغم من أن تحركات محفظة Mt. Gox أثارت سابقا مخاوف السوق الهبوطية، إلا أن البيتكوين واصل ارتفاعه بعد هذه الخطوة ليسجل 103 آلاف دولار بزيادة يومية بلغت 6٪.

يربط الخبراء هذا الاتجاه بزخم إيجابي مدفوع بتطورات تنظيمية وزيادة الاهتمام المؤسساتي.

في هذا السياق، علق “جو فلاناغان”، المؤسس المشارك لـ “Maple Finance”، بأن هذه المرحلة تحمل فرص كبيرة مع استمرار الابتكار واعتماد تقنية البلوكشين بشكل أوسع، مما يعزز من التوقعات الصعودية لصناعة الكريبتو.

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