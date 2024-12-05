البيتكوين تتجاوز 100 ألف دولار والايثيريوم تقترب من 4 آلاف دولار

أولا وقبل كل شيء ازدهرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة لتقترب من 4 تريليون دولار.

بعد فترة من الاستقرار دون مستوى 100 ألف دولار، سجلت عملة البيتكوين ارتفاع جديد لتتجاوز الحاجز النفسي للمرة الأولى، محققة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وفي الوقت ذاته، شهدت الإيثريوم أيضا انتعاشا ملحوظا، حيث تجاوز سعرها 3900 دولار.

البيتكوين تتخطى مستوى 100 ألف دولار:

خلال الأسابيع الماضية، كانت البيتكوين في رحلة تصاعدية ملحوظة بدأت بعد فوز “دونالد ترامب” في الانتخابات الأمريكية قبل شهر.

في ذلك الوقت، كان سعر البيتكوين حوالي 68 ألف دولار، لكنه شهد ارتفاع تدريجي ليصل إلى ذروته عند 99800 دولار في 22 نوفمبر.

على الرغم من مواجهة تصحيح قوي أدى إلى تراجع السعر إلى أقل من 91000 دولار، استأنفت العملة المشفرة مسارها الصعودي بعد فترة قصيرة.

بالأمس، سجلت عملة البيتكوين ارتفاع من 95000 دولار إلى 99000 دولار، لتكسر في وقت مبكر من صباح اليوم حاجز 100 ألف دولار.

وواصلت الارتفاع لتصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 103500 دولار قبل أن تتراجع قليلا وتتداول حاليا عند أقل من 103000 دولار.

مع هذا الإنجاز، ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 2.03 تريليون دولار، بينما استحوذت على نسبة 52.7٪ من إجمالي هيمنة السوق، بعد أن كانت قد فقدت بعض الزخم في الأيام الماضية.

فيما استحوذت البيتكوين والعملات البديلة الأخرى مثل XRP وDOGE على الاهتمام في الأسابيع الأخيرة، استعادت الايثيريوم بعض من تركيز المستثمرين مجددا مع تسجيلها ارتفاع بنسبة 5.5٪ خلال اليوم، ليصل سعرها إلى ما يزيد عن 3900 دولار.

إلى جانب الايثيريوم، شهدت عملات مثل DOGE وSHIB وBCH وDOT وSUI وCRO مكاسب ملحوظة بين العملات البديلة ذات القيمة السوقية الأكبر.

في المقابل، تراجعت أسعار BNB وTRX وAVAX وXLM وHBAR وTON، إلى جانب XRP، الذي جاء هبوطه مفاجئا بالنظر إلى اختيار “دونالد ترامب” لرئيس جديد للجنة الأوراق المالية والبورصات.

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