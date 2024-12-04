شركة "Bitget" تطلق "BitEXC" للاستفادة من سوق الكريبتو في فيتنام والتوسع من خلاله

أطلقت شركة الكريبتو “Bitget” منصة “BitEXC” المصممة خصيصا للسوق الفيتنامي، حيث تُعد فيتنام ثاني أكبر دولة عالميا في ملكية العملات المشفرة بنسبة 21.2% من السكان.

تهدف “BitEXC” إلى تلبية احتياجات المستخدمين المحليين من خلال تقديم خدمات تداول فوري وعقود آجلة، مع خطط لإضافة ميزات مثل تداول النسخ وبوتات التداول.

توفر المنصة خيارات ودائع بالعملة المحلية ودعما للعملاء عبر قنوات متعددة، بما في ذلك خدمة VIP.

وتعتمد على البنية التحتية لـ “Bitget” لضمان أمان أموال المستخدمين، مع تمديد تغطية صندوق حماية “Bitget” البالغ قيمته 300 مليون دولار لمستخدمي “BitEXC”.

قالت “جراسي تشين”، الرئيسة التنفيذية لشركة “Bitget”:

تم تصميم “BitEXC” لتلبية احتياجات السوق الفيتنامي المزدهر في العملات المشفرة، من خلال تقديم خدمات ومنتجات مخصصة.

في سياق آخر، أعلنت “Bitget” شراكتها مع “LALIGA” الإسبانية كشريك رسمي لسوق الكريبتو في مناطق مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، مما يعزز حضورها في الأسواق الناشئة من خلال هذه الصفقة التي تهدف إلى دمج حلول الويب 3 مع قاعدة معجبي كرة القدم العالمية.

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