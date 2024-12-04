مؤسس شركة الكريبتو "Celsius Network" يعترف بالذنب في الاحتيال المرتبط بإفلاس شركته!

أخبر “أليكس ماشينسكي”، مؤسس “Celsius Network” والرئيس التنفيذي السابق لها، عن نيته الاعتراف بالذنب في تهمتي الاحتيال خلال جلسة استماع عقدت يوم أمس الثلاثاء، بحسب تقرير “رويترز”.

هذا التطور يأتي بعد عام من اتهامه بسبع تهم جنائية، شملت الاحتيال والتلاعب بالسوق، حيث دافع في البداية ببراءته.

قرار الاعتراف جاء بعد رفض قاض اتحادي طلبه بإسقاط تهمتين رئيسيتين، مع اقتراب موعد المحاكمة المقرر في يناير 2025.

جدير بالذكر أن شركة “Celsius” تأسست في 2017 وتقدمت بطلب الإفلاس في يوليو 2022 وهي ذات الفترة التي شهدت تباطؤ كبير في سوق العملات المشفرة.

اتهم “ماشينسكي” والمسؤول السابق عن الإيرادات، “روني كوهين بافون”، بالتلاعب بسوق تداول العملة الرقمية “Cel” لصالحهما.

أقر “كوهين بافون” بالذنب في سبتمبر 2023 وأصبح منذ حينها يتعاون مع السلطات.

تشير التقديرات إلى أن “ماشينسكي” حقق أرباح شخصية بلغت 42 مليون دولار من بيع حيازاته من العملة CEL.

في الوقت نفسه، تواصل “Celsius” توزيع الأموال على دائنيها، حيث قدمت دفعتها الثانية البالغة 127 مليون دولار، مما رفع معدل الاسترداد الإجمالي إلى 60.4% من المطالبات المؤهلة، بعد دفعة أولى في يناير 2024.

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